В МИД назвали возможную причину утечки материалов Пентагона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала утечку секретных материалов Пентагона с приближением президентских выборов в США в 2024 году. В эфире радио «Sputnik» она заявила, что на этом этапе может происходить многое.

«У Тютчева есть прекрасное стихотворение, одно из самых известных: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора»», — заявила Захарова.

Она отметила, что в американской политической жизни тоже есть, «может, не очень короткая, но явно дивная пора». По словам Захаровой, она носит название «предвыборная».

По словам официального представителя МИД, обязательно в такой период происходят случаи, которые не поддаются объяснению.

Ранее стало известно об утечке секретных документов разведки США. СМИ сообщили, что они содержат данные по конфликту на Украине. Агентство Reuters писало, что чиновники США ведут расследование обстоятельств масштабной утечки засекреченных данных по Украине. На фоне этого Белый дом пересматривает свой подход к хранению и распространению подобной информации.