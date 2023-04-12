Захарова связала утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США

Утечка секретных материалов Пентагона может быть связана с приближением президентских выборов в Соединенных Штатах, которые традиционно сопровождают мистификация и различные необъяснимые случаи. Такое мнение в эфире радио «Sputnik» высказала в среду, 12 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«В американской политической жизни есть может не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется "предвыборная"» — заметила дипломат, добавив, что в эту пору «дивиться можно безгранично».

Ранее сообщалось, что утечка засекреченных документов Пентагона позволила раскрыть детали о слежке США за странами мира, в том числе за Китаем.