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12 минут назад

Посол России назвал жестом пустого символизма новые санкции Канады

Lenta.ru

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что новые антироссийские санкции Оттавы являются «очередным жестом пустого символизма», который никак не повлияет на российских граждан и компании. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Посол России назвал жестом пустого символизма новые санкции Канады
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

По словам дипломата, введение ограничений связано «с приездом представителя киевского режима», премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Видно, что функционеры в кабинете премьер-министра Трюдо испытывают кризис жанра: хочется как-то укусить Россию, а не получается. Отсюда эта абсурдная санкционная бессмыслица», — высказался Степанов.

Российский посол также отметил, что пакет военной помощи Киеву со стороны Канады в виде легкого стрелкового оружия (ЛСО) не имеет смысла, так как «ЛСО на Украине предостаточно». Таким образом, Оттава хочет заявить о своей помощи и «покрасоваться», заключил дипломат.

Ранее Канада расширила антироссийские санкции — ограничительные меры вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц. В частности, ограничительные меры вводятся против лиц, связанных с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

Политика,Денис Шмыгаль,Олег Степанов,
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