Российского политолога Соловья признали иноагентом

Политолога Валерия Соловья признали в России иностранным агентом после получения выплаты от Google. Об этом сообщает ТАСС.

Данные политолога пока не появились в официальном списке иноагентов российского Минюста. В разделе для прессы на сайте ведомства также нет информации об обновлении списка.

Валерий Соловей — политолог, доктор исторических наук, общественный деятель. Ранее он был заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО. Соловей известен своими скандальными высказываниями и конспирологическими идеями.