Лавров прокомментировал переименование Фонда Сороса в Казахстане
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не слышал о ребрендинге Фонда Сороса в Казахстане, но при этом отметил, что у фонда устойчивая репутация, которая не зависит от смены названия.
"Что касается конкретной упомянутой структуры, я не слышал о том, что какой-то там ребрендинг произошел. И в целом, откровенно говоря, у Фонда Сороса, как бы его не называли, репутация уже устойчивая. Думаю, все это знают хорошо", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Отвечая на вопрос, как Россия оценивает усиление западных НКО в традиционно дружественных странах, Лавров подчеркнул, что любое государство, "будь то Россия, Казахстан или любая другая страна, самостоятельно определяет тот уровень, до которого оно готово содействовать развитию контактов по линии гражданского общества".
"И у меня нет никаких сомнений, что серьезные и уважающие себя государства и правительства не будут терпеть нарушений своих собственных законов и попыток вмешательства в свои внутренние дела по какой-либо линии", - указал глава МИД.
Ранее казахстанский информационный портал "Информбюро" сообщил, что фонд "Сорос-Казахстан", расположенный в Алма-Ате, преобразуют в региональный экспертно-аналитический центр CAPS Unlock. По его данным, целью работы центра станет "выработка наилучших подходов к решению проблем региона".
Предполагается, что CAPS Unlock будет проводить исследования и организовывать дискуссии по вопросам социально-экономического неравенства, цифровой демократии, образования, изменения климата, геополитики и последствий исторического пути стран Центральной Азии.
На сайте фонда "Сорос-Казахстан" отмечалось, что он является частью фонда "Открытое общество" (признан в РФ нежелательной организацией) - сети офисов и фондов, учрежденных Джорджем Соросом.