Лавров прокомментировал переименование Фонда Сороса в Казахстане

"Что касается конкретной упомянутой структуры, я не слышал о том, что какой-то там ребрендинг произошел. И в целом, откровенно говоря, у Фонда Сороса, как бы его не называли, репутация уже устойчивая. Думаю, все это знают хорошо", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.