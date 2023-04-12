$82.18+2.6889.73+2.63

Совфед одобрил закон об электронных повестках

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон об электронных повестках. Ранее законопроект был одобрен депутатами Госдумы РФ.

Совфед одобрил закон об электронных повестках
© РИА Новости

«Закон принят», — сказали по итогу заседания, прямая трансляция шла на официальном сайте Совфеда. За принятие проголосовало 163 из 164 членов Совфеда.

«Необходимость в [таком законе] назрела давно. Несколько лет Минобороны проводило работы с привязкой к „Госуслугам“. После мобилизации проанализировали все возникшие проблемы, сделали соответствующие выводы», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании, которое транслируется на сайте Совфеда.

Она уточнила, что поправки в законе значительно упрощают процедуру постановки на воинский учет, делая ее автоматической.

Ранее Госдума приняла закон об электронной выдаче повесток. Согласно документу, получение повесток через «Госуслуги» будет приравниваться к бумажному формату. Система будет такая: после получения электронной повестки гражданин должен в течение трех дней явиться в военкомат. Если срок истек, то человек должен сам прийти в военкомат во время призыва. Человек признается уклонистом, если он не явился в военный комиссариат.

Такое нововведение было сделано для того, чтобы уклонисты не могли заявить о неполучении повесток. Об этом заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Закон предусматривает пути оспаривания незаконного получения повесток. Они могут быть обжалованы в досудебном порядке и судебном.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий