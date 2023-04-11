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Володин поручил депутатам пригласить в Госдуму посла США Линн Трейси

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с поручением пригласить в Госдуму посла США Линн Трейси, передает ТАСС.

Поводом для этого стало отсутствие ответа заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на приглашение комиссии по биолабораториям.

Володин назвал такое поведение «неуважением к парламенту». По его словам, страна, декларирующая стандарты демократии, сама «делает все, чтобы их не существовало».

«Приглашайте посла США и спрашивайте с него, пускай отвечает за явку сюда Нуланд, пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах одно, а на деле другое», — подчеркнул председатель Госдумы.

Во вторник депутатами Госдумы на пленарном заседании рассматривается итоговый доклад комиссии по биолабораториям.

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В марте 2022 года Госдума и Совет Федерации приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий США на Украине, а также о создании совместной комиссии для такого расследования.

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