Путин и Мирзиеев обсудили двусторонние отношения России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения между странами, а также взаимодействие в торговле и экономическом взаимодействии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 13 апреля, во главе российской делегации отправится на четвертую министерскую конференцию стран, которые соседствуют с Афганистаном.
Отмечается, что в саммите примут участие представители Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.