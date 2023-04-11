Путин и Мирзиеев обсудили двусторонние отношения России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения между странами, а также взаимодействие в торговле и экономическом взаимодействии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.