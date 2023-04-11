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Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону двусторонние отношения между странами, а также взаимодействие в торговле и экономическом взаимодействии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин и Мирзиеев обсудили двусторонние отношения России и Узбекистана
© РИА Новости

«Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 13 апреля, во главе российской делегации отправится на четвертую министерскую конференцию стран, которые соседствуют с Афганистаном.

Отмечается, что в саммите примут участие представители Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

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