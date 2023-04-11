Аксенов заявил о готовности Крыма к украинскому контрнаступлению
Вооруженные силы России выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону в Крыму и продолжают обеспечиваться всем необходимым для защиты полуострова. Они готовы к украинскому контрнаступлению, поэтому в регионе уверены, что катастрофы не будет, сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.
"По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", - сказал Аксенов.
Глава республики добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным. "Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали. В целом же могу сказать, что наши Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, много сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно", - отметил Аксенов.
Председатель Госсовета республики Владимир Константинов также сообщил ТАСС, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся перерезать сухопутный коридор в Крым, поскольку этот маршрут хорошо укреплен российскими военными.
"Стратегически враг победить Россию не может. Это все понимают. Нанести поражение нам невозможно. Поэтому им нужно создать хотя бы какой-то победный эффект, сделав какую-то успешную наступательную операцию с какими-то последствиями. В этом смысле сухопутный коридор, который образовался у нас с освобождением новых регионов, носит стратегический характер для Крыма, для новых субъектов. <...> Они будут пытаться его уничтожить при малейшей возможности. Но ничего у них не получится, коридор хорошо укреплен и защищен нашими Вооруженными силами", - сказал Константинов.
Глава крымского парламента усомнился в реальности намерений Киева атаковать в этом направлении. "Мы живем в период информационной войны. Безусловно, это может быть и отвлекающим маневром. Они месяцами заявляют о своих намерениях, но правда ли они хотят ударить по нему?" - добавил Константинов.
О ситуации
4 апреля председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что украинские войска могут в ближайшие дни начать активные действия в виде разведки боем или попыток наступления на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. По его оценке, в случае наступления подразделения ВСУ из-за недостатка сил будут избегать боев в городах и прорываться к Азовскому морю восточнее Мелитополя, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. 27 марта Рогов заявил ТАСС, что украинские войска сосредоточили на запорожском направлении до 75 тыс. человек уже после попытки наступления 23 марта, которая была сорвана российскими силами, уничтожившими до 400 боевиков.