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Госдума отложила рассмотрение закона о гражданстве

Госдума приняла решение перенести рассмотрение во втором чтении проекта базового закона «О гражданстве РФ». Об этом со ссылкой на источник в парламенте сообщает ТАСС.

Госдума отложила рассмотрение закона о гражданстве
© globallookpress.com

«Перенос рассмотрения», — заявил источник издания.

При этом он не уточнил, по каким причинам рассмотрение перенесено и когда будет назначена новая дата обсуждения законопроекта нижней палатой парламента.

Документ был внесен в Думу президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2021 года. Он предусматривает сокращение числа требований для получения гражданства более чем 20 категориям лиц. Речь, в частности, идет о бывших соотечественниках — гражданах СССР и их детях, участвующих в соответствующей государственной программе. Также под него попадают лица, которые имеют проживающих в России близких родственников — граждан РФ. Документ был принят в первом чтении Госдумой 5 апреля.

При этом ранее в законопроект поступило более 60 поправок. За этот год были внесены изменения и в связи со спецоперацией, а также присоединением новых территорий. Так, к примеру, приобретенного гражданства можно лишиться за дискредитацию ВС РФ.

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