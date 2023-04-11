Госдума отложила рассмотрение закона о гражданстве

Госдума приняла решение перенести рассмотрение во втором чтении проекта базового закона «О гражданстве РФ». Об этом со ссылкой на источник в парламенте сообщает ТАСС.

«Перенос рассмотрения», — заявил источник издания.

При этом он не уточнил, по каким причинам рассмотрение перенесено и когда будет назначена новая дата обсуждения законопроекта нижней палатой парламента.

Документ был внесен в Думу президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2021 года. Он предусматривает сокращение числа требований для получения гражданства более чем 20 категориям лиц. Речь, в частности, идет о бывших соотечественниках — гражданах СССР и их детях, участвующих в соответствующей государственной программе. Также под него попадают лица, которые имеют проживающих в России близких родственников — граждан РФ. Документ был принят в первом чтении Госдумой 5 апреля.