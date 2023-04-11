$79.50+0.1487.10+0.37
19 минут назад

В Ливии захотели укрепить связи с Россией

Елена Прошина

Глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага заявил о своем желании укрепить связи с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ливии захотели укрепить связи с Россией
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что раскол исполнительной власти в Ливии привел к ряду негативных последствий, в том числе испортил отношения с другими странами. Башага отметил, что у правительства национальной стабильности все еще нет желаемого уровня отношений с Россией.

«Мы надеемся, что эти связи будут еще больше укрепляться и что между нами будут открыты новые горизонты для отношений и дипломатического обмена», — подчеркнул он.

Агентство напоминает, что Ливия перестала функционировать как единое государство после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Последние несколько лет власти в Триполи на западе страны и власти на востоке Ливии, которые пользовались поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА), сражались между собой за власть. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН прошел форум, посвященный ливийскому вопросу. На форуме была избрана переходная исполнительная власть Ливии до всеобщих выборов, которые пока что так и не были проведены.

Политика,В мире,Муаммар Каддафи,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий