В Ливии захотели укрепить связи с Россией

Он считает, что раскол исполнительной власти в Ливии привел к ряду негативных последствий, в том числе испортил отношения с другими странами. Башага отметил, что у правительства национальной стабильности все еще нет желаемого уровня отношений с Россией.

«Мы надеемся, что эти связи будут еще больше укрепляться и что между нами будут открыты новые горизонты для отношений и дипломатического обмена», — подчеркнул он.

Агентство напоминает, что Ливия перестала функционировать как единое государство после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Последние несколько лет власти в Триполи на западе страны и власти на востоке Ливии, которые пользовались поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА), сражались между собой за власть. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН прошел форум, посвященный ливийскому вопросу. На форуме была избрана переходная исполнительная власть Ливии до всеобщих выборов, которые пока что так и не были проведены.