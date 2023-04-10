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14 минут назад

Песков: Париж втянут в конфликт на Украине и не может быть поредником в переговорах

Газета.Ruиещё 2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Франция фактически является участником конфликта на Украине и поэтому не может выступать в роли посредника при переговорах.

Песков: Париж не может быть поредником в переговорах между РФ и Украиной
Фото: ТАССТАСС

На вопрос журналиста, готова ли Москва рассмотреть план президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта на Украине, Песков отметил, что с трудом представляет, как Франция будет прикладывать какие-либо посреднические усилия.

"Париж не может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Кроме того, он и косвенно, и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины, поэтому пока трудно себе представить какие-либо посреднические усилия (со стороны Парижа. - "Газета.Ru")", - пояснил Песков.

Ранее Макрон говорил, что архитектура безопасности в Европе невозможна, пока есть украинский конфликт. По его мнению, у китайских властей такое же мнение, как и у Франции по поводу украинского конфликта.

Политика,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,
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