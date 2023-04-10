Песков: Париж не может быть поредником в переговорах между РФ и Украиной

"Париж не может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Кроме того, он и косвенно, и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины, поэтому пока трудно себе представить какие-либо посреднические усилия (со стороны Парижа. - "Газета.Ru")", - пояснил Песков.