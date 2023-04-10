В Госдуме отреагировали на данные о шпионаже США за Зеленским

«В этом нет ничего удивительно. Это, видимо, наивный Зеленский полагает, что он самостоятельная политическая фигура, что он президент великой нации, которая прославилась на весь мир. Но на самом деле, это всего лишь слепая пешка в руках гроссмейстера, естественно американцев», — считает депутат.