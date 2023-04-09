Захарова высмеяла заявление украинского журналиста Гордона*

Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале скандального украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом) за циничные объяснения, почему его совершеннолетние сыновья не защищают Украину.

Захарова напомнила, что накануне у Гордона поинтересовались о местонахождении его сыновей в контексте противостояния на Украине. Журналист ответил, что старший сын тяжело болен, а средний и младший являются гражданами Соединенных Штатах и живут в США на протяжении многих лет.

Циничность ответа пропагандиста, выдающего себя за украинца, поражает, отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Киев вербует за пределами Украины наемников с любым гражданством, заявляет о тысячах боевиков, готовых умереть за интересы украинского лидера Владимира Зеленского.

По ее оценке, сыновья Гордона не записываются в ряды ВСУ и не желают ехать в командировку в Артемовск потому, что осознают «преступный характер действий» украинских подразделений.

Ранее Захарова раскритиковала официальных лиц стран Запада за лицемерие, проявленное ими на фоне убийства военкора Владлена Татарского.