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Захарова высмеяла заявление украинского журналиста Гордона*

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Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале скандального украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом) за циничные объяснения, почему его совершеннолетние сыновья не защищают Украину.

Захарова высмеяла заявление украинского журналиста Гордона*
© РИА Новости

Захарова напомнила, что накануне у Гордона поинтересовались о местонахождении его сыновей в контексте противостояния на Украине. Журналист ответил, что старший сын тяжело болен, а средний и младший являются гражданами Соединенных Штатах и живут в США на протяжении многих лет.

Циничность ответа пропагандиста, выдающего себя за украинца, поражает, отметила дипломат.

Захарова упрекнула Зеленского в неверном использовании средств Запада

Захарова подчеркнула, что Киев вербует за пределами Украины наемников с любым гражданством, заявляет о тысячах боевиков, готовых умереть за интересы украинского лидера Владимира Зеленского.

По ее оценке, сыновья Гордона не записываются в ряды ВСУ и не желают ехать в командировку в Артемовск потому, что осознают «преступный характер действий» украинских подразделений.

Ранее Захарова раскритиковала официальных лиц стран Запада за лицемерие, проявленное ими на фоне убийства военкора Владлена Татарского.

*Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.

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