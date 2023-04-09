Стало известно об обсуждении «самых закрытых тем» Путиным и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили «самые закрытые темы» в квартире в Кремле. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы», — сказано в публикации.