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27 минут назад

Губернатор Усс прокомментировал возвращение сына в Россию

Илья Родин

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что путь его сына Артема в Россию был очень сложным. Видео опубликовал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

Губернатор отметил, что ситуация, в которую в Италии попал его сын, представлялась сложной, практически безысходной.

Вместе с тем, подчеркнул Усс, он был убежден в торжестве справедливости, в том, что Артем сможет выдержать выпавшие на его долю испытания и вернуться в Россию.

Путь обратно был очень непростым, уточнил губернатор. Он добавил, что не считает нужным комментировать слухи, опубликованные в отечественных и зарубежных СМИ, о том, как конкретно его сын покинул Италию.По его мнению, подробности побега может рассказать только Артем.

Также Усс поблагодарил всех, кто болел за сына, Красноярск, Россию. В том числе и тех порядочных людей, которые находятся за пределами страны.

Артем Усс добровольно явился к следователю

Ранее сообщалось, что итальянские полицейские задержали Усса-младшего по требованию Соединенных Штатов. Он находился под домашним арестом в течение длительного времени. Когда Рим принял решение об его экстрадиции в США, Артем смог сломать электронный браслет и сбежать из страны.

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