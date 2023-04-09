Губернатор Усс прокомментировал возвращение сына в Россию

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что путь его сына Артема в Россию был очень сложным. Видео опубликовал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

Губернатор отметил, что ситуация, в которую в Италии попал его сын, представлялась сложной, практически безысходной.

Вместе с тем, подчеркнул Усс, он был убежден в торжестве справедливости, в том, что Артем сможет выдержать выпавшие на его долю испытания и вернуться в Россию.

Путь обратно был очень непростым, уточнил губернатор. Он добавил, что не считает нужным комментировать слухи, опубликованные в отечественных и зарубежных СМИ, о том, как конкретно его сын покинул Италию.По его мнению, подробности побега может рассказать только Артем.

Также Усс поблагодарил всех, кто болел за сына, Красноярск, Россию. В том числе и тех порядочных людей, которые находятся за пределами страны.