"Да, с минскими соглашениями - это была игра с нами в наперстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", - прокомментировал представитель Кремля откровения экс-президента Франции Франсуа Олланда на тему минских договоренностей.