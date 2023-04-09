Песков назвал подход Запада к минским соглашениям игрой в наперстки по отношению к России
Отношение Запада к минским соглашениям развязало руки киевскому режиму на бойню с русскими на Украине и приблизило начало спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в Telegram-канале в воскресенье журналист Павел Зарубин.
"Да, с минскими соглашениями - это была игра с нами в наперстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию", - прокомментировал представитель Кремля откровения экс-президента Франции Франсуа Олланда на тему минских договоренностей.
Ранее Олланд в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) высказал мнение, что после заключения минских соглашений стороны "увязли" из-за "отсутствия достаточного давления" на Россию. Ранее экс-глава французского государства говорил о том, что единственной целью договоренностей было укрепить военные возможности Украины.