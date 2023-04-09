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41 минуту назад

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко в кремлевской квартире президента РФ

ТАССиещё 4

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на этой неделе, в частности, прошли в служебной квартире российского лидера в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент эфира выложил в своем Telegram-канале в воскресенье журналист Павел Зарубин.

Песков утвердительно ответил на вопрос, приглашал ли Путин Лукашенко в квартиру в Кремле.

"И в этот раз, насколько мне известно, приглашал", - добавил он.

При этом пресс-секретарь заметил: "Не знаю только, можно об этом говорить или нет, но уже сказал".

Путин и Лукашенко 5 апреля провели переговоры в Кремле тет-а-тет, они продлились до поздней ночи. 6 апреля в Москве состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее в марте Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели неформальную часть переговоров в кремлевской квартире российского лидера, о чем он позднее сам рассказал. По словам Путина, после рабочего обеда обсуждение продолжилось не спеша, в домашней обстановке. Песков позднее пояснил, что президент РФ стал пользоваться квартирой в Кремле "очень часто" с начала СВО.

Стало известно, что обсуждали Путин и Лукашенко во время встречи

В книге "Кремлевский сенат", написанной группой авторов вскоре после масштабного ремонта Кремля во второй половине 1990-х годов, подробно описываются многие помещения Сенатского дворца (первый корпус Кремля), который с 1991 года является официальной резиденцией президента России.

"Поскольку личные президентские апартаменты занимают в здании резиденции президента лишь малую часть, условно все здание можно разделить на две половины: рабочую и представительскую", - отмечается в книге.

В ней говорится, что деловая часть включает в себя, в частности, несколько залов и рабочих кабинетов: рабочий и представительский кабинеты президента, зал заседаний Совета безопасности РФ, президентскую библиотеку, ситуационный центр. На втором этаже находятся залы для деловых и торжественных встреч, которые образуют строгую анфиладу, протянувшуюся вдоль главного фасада Сенатского дворца. Так, в нее входят Гербовый зал, кабинет и зал аудиенций, гостиная, банкетный зал, столовая, каминный зал.

Политика,Видео,Павел Зарубин,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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