$79.50+0.1487.10+0.37
54 минуты назад

В ЛНР оценили способность Киева соблюдать перемирие

Lenta.ruиещё 1

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с Киев не будет соблюдать перемирие, которое в связи с Пасхой предложил Ватикан.

В ЛНР оценили способность Киева соблюдать перемирие
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, «горький опыт Минских соглашений» продемонстрировал, что украинские боевики не способны соблюдать никаких договоренностей.

«Вспомните, сколько было всяких перемирий: и пасхальных, и рождественских, и хлебных, и школьных — и ни одно из них украинские боевики не соблюдали», — заявил он.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с папой римским Франциском, сообщил, что понтифик призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 апреля на период празднования Пасхи католиками и православными.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали подобных заявлений от Ватикана.

Политика,Андрей Марочко,ФРАНЦИСК,Дмитрий Песков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий