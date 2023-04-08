В ЛНР оценили способность Киева соблюдать перемирие

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с Киев не будет соблюдать перемирие, которое в связи с Пасхой предложил Ватикан.

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По его словам, «горький опыт Минских соглашений» продемонстрировал, что украинские боевики не способны соблюдать никаких договоренностей.

«Вспомните, сколько было всяких перемирий: и пасхальных, и рождественских, и хлебных, и школьных — и ни одно из них украинские боевики не соблюдали», — заявил он.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с папой римским Франциском, сообщил, что понтифик призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 апреля на период празднования Пасхи католиками и православными.