В РФ сформировали основные направления технологического развития страны

Правительство России сформировало перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года. Всего отобрали 18 направлений, сообщает в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

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При подготовке концепции технологического развития до 2030 года ее разработчики во главе с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым из предложений Минэкономики России и Минпромторга РФ отобрали 18 направлений, на которые власти будут делать упор.

"По десяти - дорожные карты уже есть, еще восемь рассматриваются правительством для дальнейшей разработки соглашений и дорожных карт", - сообщили изданию в Минобрнауки.

Отмечается, что среди новых направлений оказались производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок, а также энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики.