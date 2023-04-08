Путин поручил продумать формирование межвузовской квантовой сети связи

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по формированию межвузовской квантовой сети связи. Данный пункт есть в перечне поручений, которые были опубликованы в пятницу, 7 апреля, на сайте Кремля.

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— В рамках реализации дорожной карты развития сквозной цифровой технологии «Квантовые технологии» представить предложения по созданию межуниверситетской квантовой сети связи и привлечению к работе по ее созданию студентов и аспирантов ведущих российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций, — сказано в одном из пунктов.

Поручение было дано правительству совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова. При необходимости они же должны внести изменения в дорожную карту.

Доклады по этому вопросу российский лидер ждет до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года.