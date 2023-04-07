Аляутдинов указал на отсутствие реакции гендиректора Азуле на гибель Татарского

Постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что гендиректор организации Одре Азуле никак не отреагировал на гибель в результате теракта военкора Владлена Татарского. Его слова приводит ТАСС.

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Он напомнил, что Азуле обязан осуждать убийства и любое физическое насилие, направленное против журналистов, поскольку такое положение есть в резолюции ЮНЕСКО от 1997 года.

«То есть у нее есть мандат, и это однозначный мандат на то, чтобы генеральный директор прореагировала на гибель нашего военкора. К сожалению, пока такой реакции не поступило», — сказал Аляутдинов.

По его словам, РФ предприняла со своей стороны шаги, чтобы эти факты не остались незамеченными, доведя информацию до руководства секретариата и глав иностранных миссий.

«Посмотрим и отследим, сможет ли секретариат проявить здесь беспристрастность в деле защиты слова, защиты безопасности журналистов или вновь, как это бывало, пойдет на поводу у Запада, который делит мир на черное и белое. Но тогда авторитету организации будет нанесен очередной ущерб», — добавил Аляутдинов.