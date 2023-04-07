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8 минут назад

Аляутдинов указал на отсутствие реакции гендиректора Азуле на гибель Татарского

Елена Прошина

Постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что гендиректор организации Одре Азуле никак не отреагировал на гибель в результате теракта военкора Владлена Татарского. Его слова приводит ТАСС.

Аляутдинов указал на отсутствие реакции гендиректора Азуле на гибель Татарского
Фото: СоцсетиСоцсети

Он напомнил, что Азуле обязан осуждать убийства и любое физическое насилие, направленное против журналистов, поскольку такое положение есть в резолюции ЮНЕСКО от 1997 года.

«То есть у нее есть мандат, и это однозначный мандат на то, чтобы генеральный директор прореагировала на гибель нашего военкора. К сожалению, пока такой реакции не поступило», — сказал Аляутдинов.

По его словам, РФ предприняла со своей стороны шаги, чтобы эти факты не остались незамеченными, доведя информацию до руководства секретариата и глав иностранных миссий.

«Посмотрим и отследим, сможет ли секретариат проявить здесь беспристрастность в деле защиты слова, защиты безопасности журналистов или вновь, как это бывало, пойдет на поводу у Запада, который делит мир на черное и белое. Но тогда авторитету организации будет нанесен очередной ущерб», — добавил Аляутдинов.

Напомним, что Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе, где он выступал, в Санкт-Петербурге. Помимо него также пострадали 40 человек.

Политика,Владлен Татарский,Ринат Аляутдинов,ЮНЕСКО,
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