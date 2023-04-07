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В МИД РФ вызвали канадского советника-посланника из-за высказываний постпреда при ООН

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Исполняющий обязанности главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в пятницу в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя о гибели военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Об этом говорится в пятницу в сообщении МИД РФ.

Главу дипмиссии Канады в Москве вызвали в МИД России
© РИА Новости

"Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Брайану Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Р. Рэя, который, по сути, поддержал совершенный против военного корреспондента Владлена Татарского (М. Ю. Фомина) террористический акт", - информировали в дипведомстве.

"Подчеркнуто, что занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера", - добавили в МИД РФ.

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