Главу дипмиссии Канады в Москве вызвали в МИД России

"Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Брайану Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Р. Рэя, который, по сути, поддержал совершенный против военного корреспондента Владлена Татарского (М. Ю. Фомина) террористический акт", - информировали в дипведомстве.



"Подчеркнуто, что занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления, в том числе террористического характера", - добавили в МИД РФ.