Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля, которая пройдет в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

Отмечается, что встреча состоится в Самарканде. Ее участниками станут Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Главной темой встречи станет обсуждение «дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в стране».

«С учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане особенно востребована координация контртеррористических и антинаркотических усилий государств региона», — говорится в сообщении.