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41 минуту назад

Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана 13 апреля, которая пройдет в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров примет участие в конференции стран-соседей Афганистана
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

Отмечается, что встреча состоится в Самарканде. Ее участниками станут Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Главной темой встречи станет обсуждение «дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в стране».

«С учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане особенно востребована координация контртеррористических и антинаркотических усилий государств региона», — говорится в сообщении.

Также отдельное внимание уделят динамике развития региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула на основе достигнутых ранее договоренностей.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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