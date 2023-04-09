Встречу глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции перенесли

Встречу министров иностранных дел России , Сирии , Турции и Ирана было решено перенести на май. Об этом сообщил посол РФ в Сирии Александр Ефимов , передает агентство Irna.

Известно, что встреча должна была состояться в понедельник, 10 апреля. Теперь, по словам Ефимова, ее перенесли на начало мая.

Посол добавил, что Россия будет и дальше прикладывать усилия, чтобы четырехсторонняя встреча состоялась. По его словам, стороны не могут за один или несколько раундов переговоров решить все вопросы, которые стоят на повестке.