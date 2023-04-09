Встречу глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции перенесли

Встречу министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана было решено перенести на май. Об этом сообщил посол РФ в Сирии Александр Ефимов, передает агентство Irna.
Известно, что встреча должна была состояться в понедельник, 10 апреля. Теперь, по словам Ефимова, ее перенесли на начало мая.
«Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов по данному вопросу», — заверил он.
Посол добавил, что Россия будет и дальше прикладывать усилия, чтобы четырехсторонняя встреча состоялась. По его словам, стороны не могут за один или несколько раундов переговоров решить все вопросы, которые стоят на повестке.
«Это долгий путь, однако мы шаг за шагом продвигаемся в этом направлении», — заключил Ефимов.