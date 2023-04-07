Лавров встретился с Эрдоганом в Анкаре

Глава МИД России Сергей Лавров 7 апреля встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.
6 апреля Лавров прибыл в Турцию по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.
Они провели переговоры, обсудив украинский кризис, зерновую сделку, создание турецкого газового хаба, диалог Турции и Сирии, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу график контактов правительств двух стран на различных уровнях.
Он отметил, что на 27 апреля запланирована церемония доставки ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». АЭС «существенно укрепит энергобезопасность Турции», сказал российский министр.
В МИД России подчеркивали, что Москва с помощью турецких партнеров намерена добиваться комплексного применения зерновой сделки в части не только поставок украинского зерна, но и разблокировки поставок российской сельхозпродукции и удобрений.