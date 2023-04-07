В Госдуме оценили возможность пасхального перемирия на Украине

Пасхальное перемирие на Украине действительно возможно, но оно нарушит военную стратегию российских военных, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя Lenta.ru предложение папы римского Франциска о приостановке огня на две недели на время празднования Пасхи католиками и православными, парламентарий отметил, что такое решение может негативно отразиться на дальнейших боевых действиях.

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По словам депутата, это время может быть использовано ВСУ в своих интересах. Чепа уточнил, что в рамках специальной военной операции на Украине необходимо глобальное перемирие.

Наверное, это возможно. Но, к сожалению, это нарушает военную стратегию. Потому что такими вещами могут пользоваться на военном поприще в своих интересах. Нужно глобальное перемирие, — заявил парламентарий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что комментариев публикации о предложенном папой римским Франциском пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции не будет. Он пояснил, что в Кремле не слышали об этом непосредственно от Ватикана.