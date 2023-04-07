В ГД отреагировали на рассказ Кержакова о причинах отъезда из РФ

Бывший форвард «Зенита» признался, что принял решение уехать из страны из-за страха.
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» напомнил Кержакову, что родина многое ему дала. У гражданина РФ есть не только права, но и обязанности, отметил Свищёв.
«Я считаю, что Кержаков и его супруга сделали свой выбор. Это их выбор, они имеют на это право. Другой вопрос, что всё, что он имеет сейчас, ему дала Россия. Он должен прекрасно это понимать. Как гражданин России, каковым сейчас и является, он должен осознавать, что есть не только права у любого гражданина, но и обязанности. Поэтому очень странно слышать от него такие вещи. Сколько в него вложила его страна, его родина. Я не вижу ничего такого, за что его можно было бы считать иноагентом. Может быть, я не всё услышал».
Первый зампред комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии для «Говорит Москва» призналась, что высказывания Кержакова стали для неё неожиданными.
«Ну, уехали звёзды. Что мы с ними будем делать? Смотря что они говорят. Они в первую очередь, конечно, люди, и у них есть свои какие-то человеческие реакции. Но от Кержакова не ожидала, давайте говорить честно. Мне казалось, что он достаточно пророссийский. Но, наверное, какой-то человеческий инстинкт у него сработал».
Экс-нападающий национальной команды покинул РФ осенью прошлого года. Он подчеркнул, что не сбежал и «не открестился от страны».
«Просто была возможность уехать, и мы поняли, что из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России», — сказал Кержаков в интервью журналисту Нобелю Арустаняну.
После карьеры игрока Александр Кержаков стал тренером. Последним его местом работы стал кипрский клуб «Кармиотисса». Под его руководством команда провела пять матчей, одержав лишь одну победу при трёх поражениях и одной ничьей. Об его уходе «Кармиотисса» объявила 1 апреля.