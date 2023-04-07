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32 минуты назад

В Кремле выразили уверенность, что КНР не меняет позицию под внешним влиянием

Российская Газета

В Кремле назвали Китай серьезной державой с суверенной позицией, которая не меняет свой курс под внешним влиянием. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, отвечая на вопрос, мог ли президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Пекин и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином повлиять на позицию этой страны по ситуации на Украине.

В Кремле выразили уверенность, что КНР не меняет позицию под внешним влиянием
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет", - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что РФ с КНР связывает богатый комплекс отношений, именно на это и ориентируется Москва.

Политика,Эмманюэль Макрон,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,
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