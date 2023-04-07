В Кремле выразили уверенность, что КНР не меняет позицию под внешним влиянием

В Кремле назвали Китай серьезной державой с суверенной позицией, которая не меняет свой курс под внешним влиянием. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, отвечая на вопрос, мог ли президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Пекин и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином повлиять на позицию этой страны по ситуации на Украине.