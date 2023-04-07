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49 минут назад

Песков усомнился в способности всего мира отказаться от ядерного оружия

Парламентская газетаиещё 9

В мире едва ли есть потенциал для достижения полного консенсуса для отказа от ядерного оружия. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили слова Лукашенко про всеобщий отказ от ядерного оружия
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Представителю Кремля задали вопрос относительно слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что необходимо «собрать в одну кучу и уничтожить» все ядерное оружие мира.

«Это потребует единого консенсуса. И в то же время вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности», — цитирует ТАСС Пескова.

При этом пресс-секретарь уточнил, что планы по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии не потребуют пересмотра ядерной доктрины.

Как писала «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии. Он отметил, что строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории закончат 1 июля.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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