В Кремле оценили слова Лукашенко про всеобщий отказ от ядерного оружия

В мире едва ли есть потенциал для достижения полного консенсуса для отказа от ядерного оружия. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

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Представителю Кремля задали вопрос относительно слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что необходимо «собрать в одну кучу и уничтожить» все ядерное оружие мира.

«Это потребует единого консенсуса. И в то же время вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности», — цитирует ТАСС Пескова.

При этом пресс-секретарь уточнил, что планы по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии не потребуют пересмотра ядерной доктрины.