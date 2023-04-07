Лавров сравнил антироссийские действия Запада с политикой Гитлера

Страны Запада давно готовили Украину к тому, чтобы она стала реальной угрозой для безопасности России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

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Дипломат напомнил, что Франция и Германия прямо признались в попытке выиграть время для накачки Украины оружием. Он сравнил антироссийскую политику западных государств с действиями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Лавров подчеркнул, что готовил Украину для того, чтобы она стала реальной угрозой безопасности России.

«В этих целях так же, как нацизм во времена гитлеровской Германии был выпестован, чтобы возглавить нападение на нашу страну, точно так же Запад стал поощрять нацистские теории и нацистскую практику в современной Украине», — заключил он.

Министр добавил, что действия западных стран ослабили Москву и Киев и не позволили им взаимовыгодно сотрудничать.