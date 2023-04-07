Володин поднял вопрос о лишении российских доходов тех, кто оскорбляет РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил узнать мнение своих подписчиков в Telegram-канале относительно того, стоит ли ввести запрет для критикующих Россию граждан на получение доходов из российских источников. Он опубликовал соответствующий опрос.

«Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т.д. из российских источников?» – спросил Володин.

Большинство респондентов (95%) посчитали, что принять такие меры необходимо. В опросе на момент публикации новости приняли участие более 165 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в России на рассмотрение депутатов был вынесен проект постановления Госдумы, который предполагает введение запрета для выехавших за границу ИТ-специалистов на удаленную работу. Однако речь шла о тех, кто дистанционно работает над государственными информационными системами, а также в области обслуживания критической инфраструктуры или персональных данных.