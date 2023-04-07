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37 минут назад

Володин поднял вопрос о лишении российских доходов тех, кто оскорбляет РФ

Лера Букина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил узнать мнение своих подписчиков в Telegram-канале относительно того, стоит ли ввести запрет для критикующих Россию граждан на получение доходов из российских источников. Он опубликовал соответствующий опрос.

Володин поднял вопрос о лишении российских доходов тех, кто оскорбляет РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Володин заявил, что «негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан».

«Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и т.д. из российских источников?» – спросил Володин.

Большинство респондентов (95%) посчитали, что принять такие меры необходимо. В опросе на момент публикации новости приняли участие более 165 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в России на рассмотрение депутатов был вынесен проект постановления Госдумы, который предполагает введение запрета для выехавших за границу ИТ-специалистов на удаленную работу. Однако речь шла о тех, кто дистанционно работает над государственными информационными системами, а также в области обслуживания критической инфраструктуры или персональных данных.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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