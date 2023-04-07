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13 минут назад

СМИ: Путин почти закончил создание "антизападного блока"

Елена Прошина

Президенту России Владимиру Путину осталось только урегулировать напряженность между Индией и Китаем, и тогда будет создан новый «антизападный блок». Такое мнение выразил обозреватель издания The Diplomat Мохамед Зишан, передает URA.RU.

СМИ: Путин почти закончил создание "антизападного блока"
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что лидер РФ тесно взаимодействует с этими странами, поэтому их можно назвать «ближайшими союзниками» Москвы. Однако Индия все еще подозрительно относится к Китаю из-за вспыхивающих на границе конфликтов. Поэтому в данный момент Дели может отказаться работать с Пекином для создания параллельной экономики, свободной от американской валюты.

«Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям Пекина, то на Востоке вполне может сформироваться новый антизападный блок», — считает Зишан.

Обозреватель также обратил внимание на то, что торговля между Россией и Китаем с начала боевых действий на Украине продемонстрировала невероятный рост. Зишан считает, что Москва подталкивает Индию и Китай к формированию отношений на основе новой единой валюты, в роли которой может выступить цифровой рубль, рупия или юань. Обозреватель также предполагает, что США очень внимательно следят за развитием отношений этих стран.

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Политика,Владимир Путин,
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