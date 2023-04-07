«Президент Путин – мастер побеждать. Часто победа требует терпения, однако самое главное – это избегать расставленных ловушек и не совершать опрометчивых поступков», – заявил Риттер.

Бывший морской пехотинец назвал главным просчетом западных экспертов то, что они уверены в бездействии России. При этом в реальности украинская армия несет гигантские потери в живой силе и технике. Риттер также напомнил об успехе президента РФ в Сирии, где российские военные сумели противостоять террористическим группировкам и освободить захваченные боевиками территории.