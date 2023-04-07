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41 минуту назад

Американский разведчик восхитился одной чертой в характере Путина

РИА "ФедералПресс"иещё 9

Бывший офицер Корпуса морской пехоты США, военный разведчик Скотт Риттер назвал президента РФ Владимира Путина мастером побеждать.

Американский разведчик восхитился одной чертой в характере Путина
Фото: ТАССТАСС

«Президент Путин – мастер побеждать. Часто победа требует терпения, однако самое главное – это избегать расставленных ловушек и не совершать опрометчивых поступков», – заявил Риттер.

Бывший морской пехотинец назвал главным просчетом западных экспертов то, что они уверены в бездействии России. При этом в реальности украинская армия несет гигантские потери в живой силе и технике. Риттер также напомнил об успехе президента РФ в Сирии, где российские военные сумели противостоять террористическим группировкам и освободить захваченные боевиками территории.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в США вспомнили вещие слова Зеленского об Украине.

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Политика,Скотт Риттер,Владимир Путин,
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