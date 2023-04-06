Песков заявил о необходимости гарантий безопасности для Белоруссии
Москве необходимо рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии как своего союзника. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Россия, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечить гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», — сказал он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что интеграция Москвы и Минска существенно помогает в преодолении последствий от западных санкций. Он указал, что Россия и Белоруссия сотрудничают по ряду вопросов, в том числе экономическому, финансовому и промышленному суверенитетам.