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Песков заявил о необходимости гарантий безопасности для Белоруссии

Москве необходимо рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Белоруссии как своего союзника. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности для Белоруссии
© РИА Новости

«Россия, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечить гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что интеграция Москвы и Минска существенно помогает в преодолении последствий от западных санкций. Он указал, что Россия и Белоруссия сотрудничают по ряду вопросов, в том числе экономическому, финансовому и промышленному суверенитетам.

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