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4 минуты назад

Лукашенко предложил собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить»

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии заявил, что все ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу и уничтожить». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Лукашенко предложил собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить», — сказал Лукашенко, отметив, что занимает в отношении него радикальную позицию.

Напомним, о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия сообщил ранее президент Владимир Путин. По его словам, к 1 июля этого года будет завершено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. При этом власти Белоруссии не получат к нему доступ.

Также в начале апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.

Политика,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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