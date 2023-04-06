Лукашенко предложил собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии заявил, что все ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу и уничтожить». Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить», — сказал Лукашенко, отметив, что занимает в отношении него радикальную позицию.
Напомним, о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия сообщил ранее президент Владимир Путин. По его словам, к 1 июля этого года будет завершено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. При этом власти Белоруссии не получат к нему доступ.
Также в начале апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.