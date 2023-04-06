В Госдуме высказались о разрешении США наносить удары по новым регионам России

«На сегодняшний день у Украины уже нет ни средств, ни боеприпасов, которые были бы не натовскими. Они лишний раз подчеркивают, что разрешают наносить удары только по присоединенным территориям. Хотя в этом звучит лукавство», — заявил Чепа.