В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь

В Кремле в настоящее время не обсуждают вопрос, касающийся снятия моратория на смертную казнь. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Этой темы нет на повестке дня, указал он.

«Вы знаете, что в разные периоды он (вопрос – прим. ред.) неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов счел необходимым пересмотреть позицию по смертной казни. С соответствующей инициативой он обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.