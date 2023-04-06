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31 минуту назад

В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Лера Букина

В Кремле в настоящее время не обсуждают вопрос, касающийся снятия моратория на смертную казнь. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Этой темы нет на повестке дня, указал он.

«Вы знаете, что в разные периоды он (вопрос – прим. ред.) неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов счел необходимым пересмотреть позицию по смертной казни. С соответствующей инициативой он обратился к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.

До этого СМИ сообщили о подписании в Белоруссии закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Как утверждалось, основная цель документа является усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности. Как отмечал Telegram-канал «Пул первого», за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения смертной казни.

Политика,Видео,Валерий Зорькин,Сергей Миронов,Дмитрий Песков,Справедливая Россия,
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