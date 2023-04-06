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35 минут назад

В Кремле ответили на слова генсека НАТО о планах следить за шагами Москвы

Парламентская газета

НАТО расширяется в сторону России, а не Россия приближается к ней, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости внимательно следить за шагами Москвы.

В Кремле ответили на слова генсека НАТО о планах следить за шагами Москвы
Фото:  © Игорь Иванко / АГН Москва © Игорь Иванко / АГН Москва

По итогам встречи министров — стран НАТО 5 апреля Столтенберг призвал внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия. Сейчас, по его словам, в альянсе не видят никаких изменений в российской ядерной политике, которые бы требовали реакции со стороны НАТО. «Но мы остаемся бдительными, мы будем внимательно следить за тем, что они делают. И мы усилили наше присутствие в восточной части Альянса», — сказал Столтенберг.

«Ведь [это] НАТО расширяется в сторону границ России, не Россия приближается своей военной инфраструктурой к границам НАТО», — сказал Песков. Он добавил, что это движение доставляет России хлопоты и переживания за свою безопасность.

По словам Пескова, Москва будет принимать меры для того, чтобы обезопасить себя каждый раз, когда НАТО приближается в сторону российских границ. Это нужно, чтобы «снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте», отметил представитель Кремля.

Политика,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,
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