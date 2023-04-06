В Кремле ответили на слова генсека НАТО о планах следить за шагами Москвы

По итогам встречи министров — стран НАТО 5 апреля Столтенберг призвал внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия. Сейчас, по его словам, в альянсе не видят никаких изменений в российской ядерной политике, которые бы требовали реакции со стороны НАТО. «Но мы остаемся бдительными, мы будем внимательно следить за тем, что они делают. И мы усилили наше присутствие в восточной части Альянса», — сказал Столтенберг.