Слуцкий в годовщину смерти Жириновского пообещал продолжать его дело

Партия ЛДПР сохранит и продолжит дело ее основателя Владимира Жириновского, ушедшего из жизни ровно год назад. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Слуцкий назвал продолжение дела Жириновского не только долгом перед ним, но также перед избирателями и страной.
«ЛДПР развивается и будет развиваться дальше! В партию приходит много талантливых людей, готовых идти курсом Жириновского во имя великого будущего России!» — написал Слуцкий.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенного коронавируса. В годовщину смерти политика «Парламентская газета» подготовила материал о сбывшихся предсказаниях Владимира Жириновского.