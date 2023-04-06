$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Слуцкий в годовщину смерти Жириновского пообещал продолжать его дело

Парламентская газетаиещё 2

Партия ЛДПР сохранит и продолжит дело ее основателя Владимира Жириновского, ушедшего из жизни ровно год назад. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Слуцкий в годовщину смерти Жириновского пообещал продолжать его дело
Фото: © пресс-служба Госдумы © пресс-служба Госдумы

Слуцкий назвал продолжение дела Жириновского не только долгом перед ним, но также перед избирателями и страной.

«ЛДПР развивается и будет развиваться дальше! В партию приходит много талантливых людей, готовых идти курсом Жириновского во имя великого будущего России!» — написал Слуцкий.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенного коронавируса. В годовщину смерти политика «Парламентская газета» подготовила материал о сбывшихся предсказаниях Владимира Жириновского.

Политика,Владимир Жириновский,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий