В Госдуме призвали КС рассмотреть вопрос о смертной казни

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Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1996 году по указу президента Бориса Ельцина. Мораторий истекал 1 января 2010 года, Конституционный суд РФ продлил его.

Несколько раз мораторий предлагали отменить для людей, совершивших преступления против детей.

В сентябре 2022-го замглавы комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина заявила, что российские власти сейчас не рассматривают казнь в качестве наказания «за какое бы то ни было преступление». Чуть позже замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России могут «преодолеть» действующий мораторий на смертную казнь в случае необходимости.

Миронов считает, что вернуть смертную казнь нужно из-за изменившейся геополитической ситуации, «враждебных действий коллективного Запада против России», терактов и убийств мирных жителей на территории РФ.

Миронов отметил, что планы РФ по мораторию на смертную казнь были одним из главных оснований для приглашения страны в Совет Европы (СЕ). Россия стала членом СЕ в 1996 году, подписав протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Однако протокол так и не ратифицировали, а в 2022-м Россия вышла из Совета Европы.