В Госдуме призвали КС рассмотреть вопрос о смертной казни

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов попросил главу Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1996 году по указу президента Бориса Ельцина. Мораторий истекал 1 января 2010 года, Конституционный суд РФ продлил его.
Несколько раз мораторий предлагали отменить для людей, совершивших преступления против детей.
В сентябре 2022-го замглавы комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина заявила, что российские власти сейчас не рассматривают казнь в качестве наказания «за какое бы то ни было преступление». Чуть позже замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России могут «преодолеть» действующий мораторий на смертную казнь в случае необходимости.
Миронов считает, что вернуть смертную казнь нужно из-за изменившейся геополитической ситуации, «враждебных действий коллективного Запада против России», терактов и убийств мирных жителей на территории РФ.
Миронов отметил, что планы РФ по мораторию на смертную казнь были одним из главных оснований для приглашения страны в Совет Европы (СЕ). Россия стала членом СЕ в 1996 году, подписав протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Однако протокол так и не ратифицировали, а в 2022-м Россия вышла из Совета Европы.
«Принятые ранее «обязательства и заверения об их выполнении», в том числе касающиеся моратория на смертную казнь, потеряли актуальность и не только не «имеют существенного политико-правового значения», но и угрожают безопасности и целостности России», — заключил политик.