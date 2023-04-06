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18 минут назад

Миронов призвал Конституционный суд вернуть смертную казнь

Мария Иванова

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов попросил главу Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме призвали КС рассмотреть вопрос о смертной казни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1996 году по указу президента Бориса Ельцина. Мораторий истекал 1 января 2010 года, Конституционный суд РФ продлил его.

Несколько раз мораторий предлагали отменить для людей, совершивших преступления против детей.

В сентябре 2022-го замглавы комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина заявила, что российские власти сейчас не рассматривают казнь в качестве наказания «за какое бы то ни было преступление». Чуть позже замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России могут «преодолеть» действующий мораторий на смертную казнь в случае необходимости.

Миронов считает, что вернуть смертную казнь нужно из-за изменившейся геополитической ситуации, «враждебных действий коллективного Запада против России», терактов и убийств мирных жителей на территории РФ.

Миронов отметил, что планы РФ по мораторию на смертную казнь были одним из главных оснований для приглашения страны в Совет Европы (СЕ). Россия стала членом СЕ в 1996 году, подписав протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Однако протокол так и не ратифицировали, а в 2022-м Россия вышла из Совета Европы.

«Принятые ранее «обязательства и заверения об их выполнении», в том числе касающиеся моратория на смертную казнь, потеряли актуальность и не только не «имеют существенного политико-правового значения», но и угрожают безопасности и целостности России», — заключил политик.

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