Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу привел к неожиданному для Киева последствию. Его назвал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram.

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«В польской, да и европейской прессе все сильнее стали звучать голоса, что денацификация Украины — важный и насущный вопрос, который нельзя снимать с повестки дня», — сказал он.

По мнению сенатора, Европа столкнулась с неонацизмом среди беженцев с Украины, в связи с чем задумалась о денацификации страны. Клишас выразил уверенность в том, что Россия выполнит свою часть работы по этому вопросу.