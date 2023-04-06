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26 минут назад

В России пообещали ассиметричный ответ на угрозы Запада

Lenta.ru

Россия будет принимать и симметричные, и ассиметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы со стороны Запада. Об этом в интервью ГРУ ГШ России в отставке Владимир Винокуров.

В России пообещали ассиметричный ответ на угрозы Запада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Новой концепцией внешней политики Россия подчеркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия готова противостоять экзистенциальным угрозам», — подчеркнул доктор исторических наук.

Он также отметил, что через новую концепцию Москва посылает соответствующий сигнал США и их союзникам по НАТО.

5 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон в данный момент находятся в горячей фазе войны из-за помощи Штатов Украине. Дипломат также отмечал, что Америка в своей политике перешла все грани приличия.

Кроме того, 3 апреля посольство России в Вашингтоне обвинило США в «выкручивании рук» союзникам и заявило, что американская администрация заставляет их подписывать контракты с кабальными условиями на поставки энергоносителей. Дипломаты отметили, что Штаты создали образ общего врага для перестроения сырьевых рынков.

Политика,Владимир Винокуров,Сергей Лавров,МИД России,ГРУ,НАТО,
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