В МИД объяснили, зачем нужна ООН в современном мире

Организация Объединенных Наций нужна всему миру, поскольку именно на ее площадках представители разных стран могут выражать собственное мнение и искать общие позиции по важным международным вопросам. Об этом в среду, 5 апреля, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

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— ООН сегодня нужна, она сегодня нужна всем как организация, где все страны на основе равенства, равноправия, уважения суверенитета могут высказать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам, — сказал Вершинин в интервью RT.

Дипломат добавил, что сейчас страны вынуждены признать: мир переходит к многополярному устройству, необходимо учитывать интересы каждого государства. По словам Вершинина, на глобальном юге появляются очень весомые силы, которые требуют права голоса и уважения их мнения.

Замглавы МИД подчеркнул, что основные принципы ООН остаются основополагающими, государствам крайне важно придерживаться такого фундамента.