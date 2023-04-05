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30 минут назад

Небензя назвал позором выход делегаций Запада из зала во время докладов РФ

Елена Прошина

Поведение делегаций Великобритании, США, Албании и Мальты, которые вышли из зала во время выступления Уполномоченного при президенте России по правам Марии Львовй-Беловой, является полным позором. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Небензя назвал позором выход делегаций Запада из зала во время докладов РФ
Фото: ТАССТАСС

Небензя отметил, что видел, как из зала «снова спешно "эвакуировались те же делегации", выразив надежду, что «это не была эвакуация по причине ЧС» и пожелав «им всего наилучшего».

«Молимся за них. Но шутки в сторону. Эти делегации создали исторический случай для заседаний по "формуле Аррии". Мы считаем произошедшее сегодня полным позором с их стороны. Конечно, мы это запомним», — отметил он.

Неформальное заседание Совбеза ООН по «формуле Аррии», инициированное РФ, прошло сегодня, 5 апреля. Оно было посвящено эвакуации детей из зоны конфликта на Украине. При этом стоило российским докладчикам начать свои выступления, как ряд западных делегаций покинули зал. Более того в Великобритании и США заблокировали трансляцию заседания на сайте ООН.

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