Небензя назвал позором выход делегаций Запада из зала во время докладов РФ

Поведение делегаций Великобритании, США, Албании и Мальты, которые вышли из зала во время выступления Уполномоченного при президенте России по правам Марии Львовй-Беловой, является полным позором. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.
Небензя отметил, что видел, как из зала «снова спешно "эвакуировались те же делегации", выразив надежду, что «это не была эвакуация по причине ЧС» и пожелав «им всего наилучшего».
«Молимся за них. Но шутки в сторону. Эти делегации создали исторический случай для заседаний по "формуле Аррии". Мы считаем произошедшее сегодня полным позором с их стороны. Конечно, мы это запомним», — отметил он.
Неформальное заседание Совбеза ООН по «формуле Аррии», инициированное РФ, прошло сегодня, 5 апреля. Оно было посвящено эвакуации детей из зоны конфликта на Украине. При этом стоило российским докладчикам начать свои выступления, как ряд западных делегаций покинули зал. Более того в Великобритании и США заблокировали трансляцию заседания на сайте ООН.