Небензя назвал позором выход делегаций Запада из зала во время докладов РФ

Поведение делегаций Великобритании, США, Албании и Мальты, которые вышли из зала во время выступления Уполномоченного при президенте России по правам Марии Львовй-Беловой, является полным позором. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

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Небензя отметил, что видел, как из зала «снова спешно "эвакуировались те же делегации", выразив надежду, что «это не была эвакуация по причине ЧС» и пожелав «им всего наилучшего».

«Молимся за них. Но шутки в сторону. Эти делегации создали исторический случай для заседаний по "формуле Аррии". Мы считаем произошедшее сегодня полным позором с их стороны. Конечно, мы это запомним», — отметил он.