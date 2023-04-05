Лаврова спросили о суде над Трампом в США

Москва не вмешивается в дела Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя судебные разбирательства в отношении экс-президента США Дональда Трампа.
«Мне кажется, им и без нас хорошо», – сказал он в эфире «Россия 1», передает ТАСС.
Ренее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.
Напомним, адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона.