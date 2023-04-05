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25 минут назад

Лавров о суде над Трампом: Россия не вмешивается в дела США

Деловая газета "Взгляд"

Москва не вмешивается в дела Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя судебные разбирательства в отношении экс-президента США Дональда Трампа.

Лаврова спросили о суде над Трампом в США
Фото: ТАССТАСС

«Мне кажется, им и без нас хорошо», – сказал он в эфире «Россия 1», передает ТАСС.

Ренее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.

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Напомним, адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона.

Политика,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,
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