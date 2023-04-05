Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко с шутки про зарплату. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи в Кремле президенты обнялись и пожали друг другу руки, повернувшись к камерам лицом. В этот момент Лукашенко обратился к подчиненным президента РФ с фразой: «Уставший президент! Куда вы смотрите?»

«Нормально. Надо немножко работать. В конце месяца в кассу за зарплатой. Надо отрабатывать», — ответил на это Путин.

В конце встречи Лукашенко решил вернуться к этой теме и заявил, что завтра они подведут итоги «того, что сделали», добавив, что «они точно отработали зарплаты, которые им платят», передает URA.RU.