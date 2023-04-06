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37 минут назад

Песков сообщил, что общение Путина и Лукашенко затянулось далеко за полночь

ТАССиещё 8

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшиеся в среду, были продолжительными и содержательными, они затянулись далеко за полночь. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков: встреча Путина и Лукашенко закончилась "далеко за полночь"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Накануне [заседания Высшего госсовета] состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов. Оно затянулось далеко за полночь", - сказал представитель Кремля.

5 апреля Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет. Встреча двух лидеров прошла в представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

Речь шла об актуальной двусторонней и международной проблематике. По словам российского лидера, к настоящему моменту многое сделано по всем направлениям совместной работы России и Белоруссии. Отдельно он отметил результаты экономического сотрудничества - товарооборот между странами в 2022 году вырос на 12%.

Лукашенко в свою очередь напомнил, что 28 союзных программ реализованы уже почти на 80%. Он также отметил, что Москва и Минск, "целенаправленно договорившись", два года упорно работали над этими программами.

После завершения официальной части переговоров лидеры продолжили общение за неформальным обедом.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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