"Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета Безопасности ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня уже говорили", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.