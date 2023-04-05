Россия намерена в Совете безопасности ООН поставить на обсуждение тему теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета Безопасности ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня уже говорили", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
"И, безусловно, как вы видите, российское представительство при Организации Объединенных Наций детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза и к отстаиванию нами наших национальных интересов на ооновской площадке", - добавила Захарова.