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15 минут назад

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Национальная Служба Новостейиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Белорусский лидер пробудет в России два дня. 5 апреля на встрече с Путиным стороны обсудят сотрудничество двух стран.

«Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности», - заявили в пресс-службе Лукашенко.

6 апреля Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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